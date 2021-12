Bruselj skrbi dogajanje glede poljske medijske zakonodaje

Bruselj, 20. decembra - V Evropski komisiji z zaskrbljenostjo spremljajo najnovejši razvoj dogodkov v povezavi s poljsko medijsko zakonodajo. Predlog zakonodaje, ki ga je v petek potrdil poljski parlament, pomeni resna tveganja za svobodo in pluralizem medijev na Poljskem, ki so že sedaj v težkem položaju, so poudarili v komisiji.