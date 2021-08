V poljskem parlamentu zapleti glede sporne medijske zakonodaje

Varšava, 11. avgusta - Današnje zasedanje poljskega parlamenta zaznamujejo zapleti glede sporne medijske zakonodaje. Sprva so poslanci podprli prekinitev seje in s tem preložitev odločanja o zakonu. A so nato ponovili glasovanje, pri čemer je večina podprla nadaljevanje seje. Tako bodo o medijski zakonodaji predvidoma glasovali še nocoj.