Accetto za STA: Neutemeljeni napadi na sodstvo so zelo škodljivi

pogovarjala se je Mojca Zorko

Ljubljana, 23. decembra - Matej Accetto je vodenje ustavnega sodišča (US) sprejel v času, ko se to sooča z več izzivi. Skupaj z rednim sodstvom je po njegovih besedah deležno tudi neutemeljenih napadov, namenjenih diskreditaciji, za katere meni, da so zelo škodljivi. V pogovoru za STA je med drugim napovedal tudi iskanje rešitev za preobremenjenost sodišča.