Knez in Accetto ob dnevu ustavnosti: Ustava primeren dokument, ustavno sodišče pa bo treba razbremeniti

piše Mojca Zorko

Ljubljana, 22. decembra - Letošnjega 23. decembra zaznamujemo 30 let ustave, njen varuh pa je ustavno sodišče, katerega vodenje je pred dnevi prevzel Matej Accetto. Tako on kot Rajko Knez, ki je ustavno sodišče vodil minula tri leta, v ustavi vidita moderen dokument. V pogovoru za STA sta opozorila, da jo bo US težko ustrezno varovalo, če bo preveč zasuto z zadevami.