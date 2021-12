Začela so se gradbena dela protipoplavne ureditve Železnikov

Železniki, 20. decembra - Začela so se gradbena dela prve faze protipoplavne ureditve porečja Selške Sore, je danes sporočila Direkcija RS za vode. Dela so stekla na območju Železnikov, in sicer z izgradnjo vodne infrastrukture, izboljšanjem prevodnih sposobnosti reke Selške Sore in rekonstrukcijo obstoječe vodnogospodarske infrastrukture.