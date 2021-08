Izbran izvajalec vodnogospodarskih ureditev za poplavno varnost Železnikov

Železniki, 17. avgusta - Direkcija RS za vode je za izvajalca vodnogospodarskih ureditev za prvo fazo projekta Protipoplavne ureditve Selške Sore izbrala podjetja JV Nivo Eko, Riko, Hidrotehnik in VGP Drava Ptuj, ki so na javnem razpisu oddala najugodnejšo ponudbo. Dela bodo brez DDV stala 9,5 milijona evrov. Odločitev je bila objavljena danes in še ni pravnomočna.