Interpelacijo Hojsa po besedah Vatovca predlagajo, da bi preprečili nadaljnjo škodo v državi

Ljubljana, 20. decembra - DZ je začel obravnavo interpelacije notranjega ministra Aleša Hojsa. Matej T. Vatovec (Levica) je v uvodu povedal, da razrešitev predlagajo, ker želijo preprečiti, da bi do volitev nastajala še dodatna, večja in nepopravljiva škoda, ki jo s svojim delovanjem povzroča Hojs. Izpostavil je povečevanje represije in kadrovanje v policiji.