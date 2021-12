EU: Čas za obnovitev dogovora o iranskem jedrskem programu se izteka

Dunaj, 17. decembra - Po navedbah diplomata Evropske unije Enriqueja More, ki vodi pogovore o obnovitvi mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu, imajo pogajalci samo še nekaj tednov časa, da dosežejo dogovor. Na to so opozorile tudi Nemčija, Francija in Velika Britanija.