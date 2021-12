Severjevi nagradi za stvaritve v poklicnih gledališčih Marjuti Slamič in Blažu Setnikarju

Škofja Loka, 19. decembra - Severjevi nagradi za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih gresta letos v roke Marjute Slamič in Blaža Setnikarja. Skupinsko nagrado za študentsko stvaritev so si prislužili Diana Kolenc, Maks Dakskobler in Nejc Jezernik. Nagrado za najboljšo stvaritev v ljubiteljskem gledališču pa bo na nocojšnji podelitvi prejel Bojan Trampuš.