Ob petdesetletnici Severjevih nagrad izšla monografija

Škofja Loka, 15. decembra - Občina Škofja Loka je v sodelovanju s Skladom Staneta Severja, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Slovenskim gledališkim inštitutom izdala knjižno monografijo o 50 letih podeljevanja Severjevih nagrad. Knjiga, ki so jo predstavili na današnji novinarski konferenci v Škofji Loki, je posvečena Severju in več kot 250 nagrajencem.