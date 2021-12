Rusko sodišče potrdilo prisotnost ruskih vojakov v Ukrajini

Moskva, 16. decembra - Rusko sodišče je ugotovilo, da so v ukrajinski separatistični regiji Donbas prisotni ruski vojaki. Kremelj medtem trditev zanika. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes dejal, da je prišlo do napake na strani tistih, ki so napisali besedilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.