Iran bo IAEA dostop do kamer na jedrski lokaciji dovolil po odpravi sankcij

Teheran, 16. decembra - Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) ne bo imela vpogleda do posnetkov nadzornih kamer na jedrski lokaciji v bližini Karadža, dokler ne bodo odpravili sankcij, so danes sporočili iz Teherana. Ravno v sredo sta IAEA in Iran sporočila, da bodo namestili kamere v tovarni delov centrifug, poroča francoska tiskovna agencija AFP.