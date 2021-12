Rekonstrukcija radovljiškega kopališča intenzivno poteka

Radovljica, 16. decembra - Občina Radovljica in podjetje VG5 tudi v zimskih mesecih hitita s rekonstrukcijo radovljiškega kopališča. Računata, da bi bila lahko oktobra začeta, 4,6 milijona evrov vredna investicija končana do konca prihodnjega leta. Že pred pomladjo pa želijo bazen znova pokriti z balonom in ga odpreti. Ob tem se srečujejo z izzivi zimske gradnje.