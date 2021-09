Z odobritvijo sredstev nadaljevanje rekonstrukcije radovljiškega kopališča

Radovljica, 13. septembra - Občina Radovljica je konec avgusta na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela odločbo o sofinanciranju nadaljevanja prve faze celovite rekonstrukcije radovljiškega kopališča v višini 1,5 milijona evrov. Dela, ki so ocenjena na štiri milijone evrov, bodo predvidoma stekla oktobra in bodo končana v letu 2023.