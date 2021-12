Trboveljska občina s ponedeljkom začenja projekt Prostofer

Trbovlje, 19. decembra - Trboveljska občina bo s ponedeljkom začela izvajati projekt Prostofer, ki omogoča večjo mobilnost starejših, je za uporabnike brezplačen in povsem enostaven za uporabo. Uporabnik mora prevoz rezervirati vsaj tri dni pred izvedbo storitve, in sicer s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 od 8. do 18. ure.