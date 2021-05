Tudi Občina Zagorje ob Savi uvedla storitev Prostofer

Zagorje ob Savi, 15. maja - V Občini Zagorje ob Savi je ta teden tudi v praksi zaživel projekt brezplačnih prevozov za starejše po zagorski dolini in do trboveljske bolnišnice Prostofer. Nosilec projekta je Zavod Sopotniki, partnerja pa zagorski Rdeči križ, ki je sprejel vlogo koordinacije izvajanja storitev, in občina, ki je kupila osebno vozilo za prevoz starejših.