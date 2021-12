Muzej narodne osvoboditve in MRC Maribor sklenila dolgoročno sodelovanje

Maribor, 16. decembra - Muzej narodne osvoboditve Maribor in Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne Maribor (MRC) sta danes podpisala pogodbo o dolgoročnem sodelovanju, prvenstveno na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju. Po besedah direktorice prvega Aleksandre Berberih-Slana so sodelovali že prej, zdaj pa so to uredili še formalno-pravno.