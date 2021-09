Vlak spomina opomin na grozote pred 80 leti

Maribor, 30. septembra - Ob 80. obletnici prihoda vlaka s prvimi ujetniki nacističnih taborišč na slovensko ozemlje so danes v nekdanjem taborišču Stalag XVIII D v Mariboru odprli Vlak spomina. Gre za obnovljeni vagon iz leta 1941, s kakršnimi so takrat prevažali vojne ujetnike v to taborišče. V njem je manjša razstava, še dve pa so postavili znotraj muzeja.