Pred prazniki pozivi k varni uporabi pirotehnike

Ljubljana, 8. decembra - Bližajo se božično-novoletni prazniki, ko je pod določenimi pogoji dovoljenja uporaba pirotehničnih izdelkov. Policija ob tem poziva, da pirotehniko uporabimo varno in na način, da to drugih ne moti in ne ogroža. Mladoletniki naj pirotehnične izdelke uporabljajo le pod nadzorom staršev. Prav tako je potrebna previdnost pri nakupu teh izdelkov.