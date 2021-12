Delo o cepilnih dnevih (15. 12.)

Ljubljana, 14. decembra - Milena Zupanič v komentarju Zdaj ali nikoli piše, da bo v prihodnjih dneh vsakogar, ki še ni cepljen in je starejši od 50 let, poklicala njegova zdravnica ter ga pozvala k cepljenju proti covidu-19. Medtem pa se bodo med drugim pripadniki civilne zaščite in gasilcev na terenu pripravljali za sprejem tega in vseh preostalih necepljenih.