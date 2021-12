Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 12.)

Ljubljana, 14. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o prvih potrjenih okužbah z novo različico koronavirusa omikron v Sloveniji in o tem, da je predsednik vlade Janez Janša v DZ zavrnil trditve leve opozicije, da je predsedovanje Svetu EU vodil brez ideje in vizije. Poročale so tudi o medvladni konferenci v Bruslju o napredku Srbije v procesu pristopnih pogajanj.