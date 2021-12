Jourova zavrača očitke Poljske in Madžarske o politični blokadi njunih načrtov za okrevanje

Bruselj, 14. decembra - Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova je danes v Bruslju odločno zavrnila očitke Poljske in Madžarske, da njunih načrtov za okrevanje v Bruslju ne potrdijo iz političnih razlogov. Razlogi so zelo faktični, državi ne izpolnjujeta vseh enajstih meril, ki veljajo za vse države enako, je izpostavila.