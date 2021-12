Srbski parlament spremenil zakon o referendumu, a protesti ostajajo

Beograd, 10. decembra - Srbski parlament je danes soglasno potrdil spremembe zakona o referendumu, ki so jih zahtevale okoljevarstvene skupine. S tem so bile sprejete zahteve okoljevarstvenikov, ki so minuli dve soboti organizirali množične prometne blokade po državi. Vendar nekatere skupine kljub temu vztrajajo pri sobotnem protestu.