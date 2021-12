V Srbiji znova množični protesti proti rudniku in tovarni litija

Beograd, 4. decembra - Po vsej Srbiji danes znova potekajo množični protesti proti načrtovani gradnji rudnika in tovarne litija. V Beogradu in približno 50 drugih mestih, med drugim v Kraljevu, Nišu, Šabcu in Valjevu, je na tisoče protestnikov blokiralo promet. V Novem Sadu je izbruhnil hud pretep med mladimi protestniki, več je bilo ranjenih.