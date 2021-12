Belokranjskim učencem s posebnimi potrebami urejajo varnejšo pot do šolskega igrišča

Črnomelj, 11. decembra - Izza črnomaljske Osnovne šole Milke Šobar - Nataše, ki jo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami vse Bele krajine, so začeli graditi novo pot do šolskega igrišča. Njeni učenci namreč obiskujejo igrišče Osnovne šole Mirana Jarca, zdajšnja pot do tja, ki prečka tudi dokaj prometno cesto, pa je strma in neprimerna za dostop z invalidskimi vozički.