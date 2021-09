V Črnomlju kmalu sanacija stavbe nekdanjega dijaškega doma

Črnomelj, 26. septembra - Občina Črnomelj in črnomaljsko podjetje TGH sta nedavno podpisala izvajalsko pogodbo za sanacijo stavbe nekdanjega dijaškega doma, ki je občinska last. Črnomaljska občina bo za naložbo namenila nekaj več kot 780.000 evrov lastnega proračunskega denarja. Dela nameravajo začeti kmalu in jih končati v prvi polovici prihodnjega leta.