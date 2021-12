Uredba o posrednih stroških v kratkem v javno obravnavo

Ljubljana, 12. decembra - Sredstva iz podnebnega sklada, za katera si na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) za ublažitev rasti cen energentov želijo prerazporeditve, so namenjena za ukrepe zmanjšanja podnebnih sprememb, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor. Pripravljajo pa uredbo o posrednih stroških, ki bo v kratkem v javni obravnavi.