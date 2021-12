Plastika Skaza šesturni delovnik razširila na večje število zaposlenih

Velenje, 11. decembra - Velenjsko podjetje Plastika Skaza je šesturni delovnik, ki ga je za prvih 20 delavcev uvedlo poleti 2019, nadgradilo v fleksibilen delovni čas in velja za večje število zaposlenih. Izkušnje so pokazale, da so z njim povečali zadovoljstvo, zavzetost in produktivnost zaposlenih, so za STA povedali v podjetju.