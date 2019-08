Šesturni delavnik - da ali ne?

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 24. avgusta - Tudi v Sloveniji se pojavljajo ideje o skrajšanju delovnega časa. Posebej sta jih spodbudili podjetji Donar in Plastika Skaza, ki sta se odločili za šesturni delavnik, pri tem pa ohranili višino plač. A nekateri delodajalci opozarjajo, da ima lahko to tudi negativne posledice. Sindikati so navdušeni, a se zavedajo določenih omejitev.