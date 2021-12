Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 12.)

Ljubljana, 9. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je Slovenija uradno objavila kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov za obdobje od leta 2024 do 2025. Pisale so tudi o tem, da število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji upada in da skupina Mercator v prihodnjem letu načrtuje povečanje prihodkov za 4,9 odstotka.