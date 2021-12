Večer o božičnicah (10. 12.)

Maribor, 9. decembra - Damijan Toplak v komentarju Božičnice piše o nagradah ob koncu leta. Pred tremi leti je bila sprejeta davčna spodbuda za izplačevanje denarnih nagrad zaposlenim ob koncu leta, ker so delodajalci trdili, da bi jih izplačevali, če te ne bi bile tako močno obdavčene. Zdaj pa so mnogi delodajalci prelomili obljubo in se izplačilu izogibajo, piše avtor.