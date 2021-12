DZ podprl novelo zakona o zdravniški službi

Ljubljana, 9. decembra - DZ je na danes s 47 glasovi za in 28 proti potrdil novelo zakona o zdravniški službi, ki bo po oceni ministrstva za zdravje pripomogla k boljši dostopnosti zdravstvenega sistema. Za so glasovali poslanci SDS, NSi, SMC, NeP, SNS ter dva člana poslanske skupine DeSUS, proti pa poslanci LMŠ, SD, Levice. V SAB so se glasovanja vzdržali.