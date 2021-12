Ptuj z evropskim denarjem do dodatne kolesarske povezave

Ptuj, 9. decembra - Ptujska županja Nuška Gajšek je skupaj z županoma Gorišnice in Markovcev Jožefom Kokotom in Milanom Gabrovcem danes z vodstvom Javnih služb Ptuj podpisala pogodbo za gradnjo evropsko sofinanciranih regionalnih kolesarskih povezav med Ptujem in obema omenjenima občinama. Skupna vrednost projekta znaša 3,4 milijona evrov.