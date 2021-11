Za kolesarsko pot skozi Hudo luknjo gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec

Velenje/Mislinja, 30. novembra - Gradbeno dovoljenje za izgradnjo slabih deset kilometrov kolesarske poti skozi Hudo luknjo, ki bo povezala Šaleško in Koroško, je pravnomočno. Izbran je tudi že izvajalec gradnje, to je Strabag, ki bo projekt izvedel skupaj s še tremi podjetji za 15,7 milijona evrov. Gradnja bo stekla prihodnje leto in bo končana predvidoma do konca leta 2023.