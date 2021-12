Japonska v tretjem četrtletju z globljim padcem BDP

Tokio, 8. decembra - Japonski bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju na letni ravni skrčil za 3,6 odstotka, je danes sporočila japonska vlada. To pomeni globlji padec od prvih ocen, ki so ugotovile triodstotni zdrs. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je japonski BDP skrčil za 0,9 odstotka in s tem za 0,1 odstotno točko več od prvih izračunov.