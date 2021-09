Japonsko gospodarstvo v drugem četrtletju z 1,9-odstotno rastjo

Tokio, 8. septembra - Japonsko gospodarstvo se je v letošnjem drugem četrtletju okrepilo bolj od prvotnih ocen. Tamkajšnji bruto domači proizvod (BDP) je namreč na letni ravni napredoval za 1,9 odstotka, in ne za 1,3 odstotka, kot je bilo sprva izračunano. Kot kaže objava japonske vlade, so rast pospešili javna poraba, investicije podjetij in zasebna potrošnja.