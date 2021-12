Del opozicije predlaga, da novelo zakona o nalezljivih boleznih vloži predsednik DZ

Ljubljana, 7. decembra - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so po usklajevanjih o podpori predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je pripravila Pravna mreža za varstvo demokracije, predlagale, da predlog novele v parlamentarni postopek vloži Igor Zorčič kot predsednik DZ. Ob tem se zavzemajo za čim širšo javno razpravo. V koaliciji pa so do predloga zadržani.