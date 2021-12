Na Pohorju sezono odpirajo v petek, brezplačno že dva dni prej

Maribor, 7. decembra - Mariborsko Pohorje kot zadnje od največjih slovenskih smučarskih središč novo zimsko sezono odpira v petek, že prej pa za najbolj neučakane ljubitelje smučanja v sredo in četrtek dopoldne pripravljajo brezplačno smuko na Arehu. Kot so sporočili iz Marproma, bo ta omogočena med 10. in 13. uro, ko bo delovala sedežnica Pisker.