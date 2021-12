Smučarski centri si ne želijo več sezone, kot je bila lanska

Ljubljana, 1. decembra - Sezone, kot je bila lanska, si ne želi nihče in nanjo bi najraje pozabili, je tik pred začetkom nove smučarske sezone za STA povedala predsednica združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič, sicer tudi direktorica Kanina. Kot je dodala, so bili vsi na meji preživetja in brez pomoči države bi se marsikateri center znašel v resnih težavah.