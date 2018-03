Založbe in avtorji bodo letos prvič prejeli nakazila od pavšala za kopiranje avtorskih del v šolah in vrtcih

Ljubljana, 14. marca - Predstavniki Sazorja so danes predstavili učinke leta 2016 podpisanega krovnega sporazuma, po katerem šole in vrtci za kopiranje avtorskih del plačujejo letni pavšal. Po besedah predstavnika poslovodstva Sazorja Rudija Zamana na podlagi sporazuma letno prejmejo okoli 400.000 evrov, ki jih bodo letos prvič razdelili založbam in avtorjem.