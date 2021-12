Abdulrazaku Gurnahu v Londonu izročili Nobelovo nagrado

London, 6. decembra - Britanski pisatelj Abdulrazak Gurnah, dobitnik letošnje Nobelove nagrade za literaturo za romane, v katerih prikazuje učinke kolonializma in stisko beguncev, je danes na švedskem veleposlaništvu v Londonu prejel diplomo in medaljo. Priznanje so 72-letnemu pisatelju podelili pred glavno slovesnostjo Nobelovih nagrad 10. decembra v Oslu.