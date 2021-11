Nagrada booker južnoafriškemu avtorju Damonu Galgutu

London, 4. novembra - Južnoafriški avtor Damon Galgut je letošnji dobitnik prestižne nagrade booker za književnost v angleškem jeziku. Prejel jo je za roman The Promise (Obljuba) o belopolti družini, ki ni izpolnila obljube in je svoje domovanje zapustila temnopolti služkinji, poročajo tuje tiskovne agencije. Galgut je bil za to nagrado nominiran tretjič.