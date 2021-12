Vlada v spremembo zakona o financiranju občin

Prva sprememba predloga se nanaša na določbo o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom, kjer je po navedbah vlade prihajalo do zmotnega tolmačenja. S predlagano spremembo poleg enotne sistemske ureditve, ki velja za vse občine z evidentiranimi romskimi naselji, dodatno zagotavljajo povišan znesek sredstev še za 100 odstotkov vsem tistim občinam, ki hkrati ležijo na območju razvojnih regij, kjer indeks razvojne ogroženosti izkazuje vrednost 125,00 ali več, piše v sporočilu po seji vlade.

Spremembe zakona zajemajo tudi dve pojasnili redakcijske narave. S predlaganima popravkoma člena, ki določa način izračunavanja deleža sredstev občine za uravnoteženje razvitosti, se način dosedanjega izračunavanja višine sredstev, ki pripada posamezni občini, ne bo spremenil, odpravi pa se pomanjkljivo pojasnilo posameznih sestavnih delov enačbe za izračun, so navedli v sporočilu.

Vlada je ob tem danes sprejela tudi odziv na pobudo varuha človekovih pravic glede problematike izpolnjevanja zakonske obveznosti občin z romskim prebivalstvom, da sprejmejo podrobne področne programe in ukrepe. Varuh je vlado pozval, naj določi ministrstvo, ki bo skladno z 10. poglavjem zakona o lokalni samoupravi izvedlo nadzor nad zakonitostjo dela občin, ki še niso sprejele podrobnih področnih programov in ukrepov, in jim naložilo izpolnitev obveznosti iz zakona o romski skupnosti. Vlada je vsebinsko sledila priporočilu varuha in sprejela sklep, s katerim poziva občine, kjer živi romska skupnost, k doslednemu uresničevanju njihovih obveznosti, še piše v sporočilu po seji vlade.

S predlogom novele zakona o financiranju občin vlada dopolnjuje tudi nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna. Z uvajanjem novih tehnologij namreč nastajajo nove storitve za občane, ki jih uprava ni izvajala, s tem se povečuje tudi potreba po kadrih, ki so sposobni nove naloge občinske uprave upravljati in izvajati, ugotavljajo na ministrstvu za javno upravo. S sofinanciranjem teh kadrov v okviru delovanja skupnih občinskih uprav država prispeva k informacijski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce, so navedli v sporočilu.