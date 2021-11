V Škocjanu s predstavniki ministrstev o romskih vprašanjih

Škocjan, 26. novembra - V Škocjanu, kjer so julija o romski problematiki v tej dolenjski občini govorili z notranjim ministrom Alešem Hojsom in generalnim direktorjem policije Antonom Olajem, so na Hojsovo pobudo danes pripravili pogovor s predstavniki ministrstev. Preverili so, kako poteka uresničevanje prednostnih nalog, ki jih je po posameznih resorjih določila vlada.