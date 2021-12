Ministri EU razpravljali o rastočih cenah energije in dogajanju na veleprodajnih trgih

Bruselj, 2. decembra - Ministri EU, pristojni za energijo so na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o rastočih cenah energije in ukrepih za njihovo blažitev. Obravnavali so tudi preliminarno poročilo pristojne agencije EU o delovanju veleprodajnih trgov. Glavna ugotovitev je, da ni dokazov, da trgi ne delujejo, je povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.