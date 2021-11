Bruselj predstavil obsežen načrt projektov evropske industrije na področju vodika

Bruselj, 30. novembra - Evropsko zavezništvo za čisti vodik, ki ga je julija lani vzpostavila Evropska komisija, je danes predstavilo obsežen načrt, ki vključuje več kot 750 projektov in jih bo evropska industrija izvajala na področju vodika. Projekti segajo od proizvodnje čistega vodika do njegove uporabe v industriji, mobilnosti, energiji in stavbah.