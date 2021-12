Finance: Agrokor prodaja Costello

Ljubljana, 2. decembra - Švicarska družba Agrokor, ki je v likvidaciji, zainteresirane kupce vabi k nakupu polnilnice naravne mineralne vode Costella. Najvrednejše premoženje je neizkoriščena koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035. V prihodnjih dneh pričakujejo prve nezavezujoče odzive, k nakupu so povabili družbe iz industrije in sklade, danes pišejo Finance.