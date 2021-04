Fortenova in Mercator s pogodbo za refinanciranje Mercatorjevega dolga

Zagreb, 16. aprila - Fortenova in Mercator sta podpisala posojilno pogodbo v višini 385 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega Mercatorjevega dolga, ki ga ima ta do skupaj 55 bank, so danes sporočili iz Fortenove. S tem se omogoča prenos Mercatorja s finančno nasedlega Agrokorja pod okrilje Fortenove.