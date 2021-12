Večer o boju za oblast v Mariboru (2. 12.)

Maribor, 1. decembra - Matija Stepišnik v komentarju Bitka za Maribor piše o dvigu cen energentov in kako bo to vplivalo na politično sceno v Mariboru. Avtor ugiba, da bo dvig cen energentov vplival tudi na bitko za županski stolček. Meni, da desnica Ljubljane ne more osvojiti, vendar pa je aktualna oblast prevzela pomembne gospodarsko-finančne centre moči v Mariboru.