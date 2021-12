Delo o dobavnih verigah (2. 12.)

Ljubljana, 1. decembra - Maja Prijatelj Videmšek v komentarju V izdelku ves svet in kapljica krvi piše o zaščiti človekovih pravic in dobavnih verigah. Avtorica meni, da podjetja del proizvodnje prenesejo v države z ohlapnejšo zaščito človekovih pravic in okolja. Če se jih pri kršitvah zasači krivijo dobavne verige in utrpijo le lažje posledice, finančne kazni so redke.